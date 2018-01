Polícia estoura minifábrica de cartões bancários em Caieiras (SP) Agentes da Delegacia Anti-Seqüestro (DAS) prenderam, no final da tarde de quarta-feira, na cidade de Caieiras, na Grande São Paulo, uma quadrilha especializada em clonagens de cartões bancários. Seis pessoas foram presas em um condomínio de luxo localizado na Estrada Santa Inês. No local funcionava uma minifábrica de cartões. Dentro da imóvel, foram aprendidos caixas eletrônicos, 70 cartões bancários - não se sabe ainda quantos deles são originais ou clonados - computadores, microcâmeras, que são instaladas nos caixas e que filmam o cliente digitando a senha durante as operações, e máquinas usadas para captar dados de cartões bancários, conhecidas como ´chupa-cabras". Segundo a polícia, com essas máquinas, os criminosos conseguem fabricar cartões usando dados do original.