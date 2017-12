Polícia estoura ponto de distribuição de drogas em SP Policiais militares estouraram às 22h30 desta terça-feira, 13, um centro de distribuição de drogas montado no interior de uma lan house na favela da Vila Prudente, na zona leste da capital paulista. No local foi encontrada pasta de cocaína distribuída em vários sacos, e cerca de 25 mil papelotes da mesma droga, totalizando cerca de 100 quilos do entorpecente. Também foram apreendidos 16 aparelhos celulares. O dono da lan house e outras duas pessoas suspeitas de estarem envolvidas no esquema foram encaminhados ao 56º Distrito Policial, de Vila Prudente. Segundo a PM, não foram encontradas armas com os detidos.