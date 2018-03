Polícia faz a maior apreensão de crack da história do Paraná

CURITIBA - Policiais civis apreenderam na quarta-feira, 14, 128 quilos de crack, no município de Laranjeiras do Sul, no Paraná. Essa é a maior apreensão de crack em uma única operação já realizada no Estado.

Além do entorpecente, foram encontrados oito quilos de cocaína, duas pistolas e munições de vários calibres. O material estava escondido em meio à carga de soja de um caminhão que trafegava na BR-277, com direção a Paranaguá.

Policiais da Divisão Estadual de Narcóticos do Paraná (Denarc) e do Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos (Nurce) contaram com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal para abordar o caminhão.

O nervosismo e contradições apresentadas pelo motorista levaram à inspeção mais detalhada, que resultou nas apreensões. O motorista do veículo, um homem de 27 anos, foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. A polícia acredita que o material destinava-se a abastecer pontos de venda em Curitiba e região metropolitana.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Paraná, em todo o ano passado, o Denarc apreendeu 360 quilos de crack.