Polícia faz a maior apreensão de droga do Vale do Paraíba A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, fez hoje a maior apreensão de droga da região. Uma tonelada e meia de maconha foi apreendida num posto de gasolina em Jacareí (SP). Durante a ação, os investigadores trocaram tiros com os acusados e houve perseguição pela Via Dutra. A droga estava escondida num caminhão-baú, entre caixas de mexericas e maçãs, que segundo a polícia, eram usadas para disfarçar o cheiro da maconha. A polícia chegou até os acusados depois de investigar as nove centrais telefônicas desmanteladas na região, entre os meses de fevereiro e abril deste ano. "A partir das centrais começamos monitorar telefones, ouvir fitas gravadas e cruzar informações. Assim chegamos à apreensão de hoje", conta o delegado responsável pelo flagrante, Carlos Alberto Macedo Bastos. Por volta da meia-noite de ontem, três investigadores da Dise, aguardavam a chegada de um caminhão, que saíra de Taubaté (SP) vazio para ser abastecido em Bragança Paulista (SP). No retorno, os acusados trariam a droga para ser distribuída para a região do Vale do Paraíba, Sul de Minas e Litoral Norte. O percurso para o transporte da maconha, entre Bragança Paulista e Jacareí, foi feito pelo caminhão (placas BQQ 2975 Tremembé/SP) dirigido por Eduardo Elias Khayat, de 30 anos e escoltado por um Gol (placas CJQ 2069 Taubaté), conduzido por Jorge Luiz Bueno, de 38 anos. No flagrante, Khayat foi detido sem reagir, mas Bueno atirou contra os policiais e saiu em disparada pela Dutra. Mesmo ferido com dois tiros, o suspeito estourou a cancela do pedágio do km 163 da Dutra, sentido São Paulo/Rio, para fugir. A polícia continuou a perseguição em alta velocidade, o que obrigou Bueno a parar o carro e se entregar. Ele foi levado ao Pronto-Socorro Jacareí onde passa bem. Para a polícia, Bueno é um dos líderes do tráfico no Vale do Paraíba. Em uma semana, as apreensões de droga na região somaram duas toneladas de maconha e 37 quilos de cocaína pura. A droga apreendida hoje foi avaliada pela polícia em cerca de R$ 600 mil.