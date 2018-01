Polícia faz apreensões e menor fica ferido em operações no Rio

A Polícia Civil apreendeu uma pistola de fabricação austríaca calibre 9 milímetros e uma mochila com maconha na manhã desta terça-feira, 6, durante uma operação na Favela do Jacarezinho, zona norte do Rio. O objetivo da ação era cumprir mandados de prisão, expedidos pela Justiça.

De acordo com a polícia, os agentes foram recebidos a tiros por traficantes da comunidade. Após o confronto, os policiais apreenderam a arma e a mochila com a droga nas proximidades de uma localidade conhecida como Pontilhão, naquela favela. A operação contou com o apoio de agentes da Corregedoria de Recursos Especiais (Core), um carro blindado e dois helicópteros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já na zona oeste da cidade, um menor de idade ficou ferido durante uma operação da Polícia Militar na favela Vila Vintém, em Padre Miguel. O artefato explodiu na mão do garoto quando ele tentava lançá-lo em direção aos policiais. Ele foi encaminhado para um hospital da região.

Na ação foram apreendidas duas granadas, uma pistola calibre 40, cinco munições para a arma, um rádio transmissor, 31 sacolés de cocaína e duas calculadoras. Além do menor, foi detido Thiago Lima Ferreira, de 25 anos. A ocorrência foi registrada no 34.º Distrito Policial, em Bangu.