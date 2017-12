Polícia faz blitz na Dutra para inibir crime ambiental A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil realizaram na sexta-feira, 23, uma blitz para inibir crime ambiental, na Rodovia Presidente Dutra. Quatro caminhões foram apreendidos porque transportavam produtos perigosos. Segundo o Núcleo de Operações Especiais da PRF, o objetivo da ação era combater os crimes ambientais decorrentes do transporte de produtos perigosos. Foram constatadas, entre as irregularidades, a presença de produtos perigosos incompatíveis entre si, a rotulagem inadequada na embalagem dos produtos ou rotulagem não correspondente ao produto descriminado na nota fiscal e, também vencimento do certificado específico para esse tipo de transporte.