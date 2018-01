Polícia faz busca na casa dos músicos do Gurizada Fandangueira

PORTO ALEGRE - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul cumpriu cinco mandados de busca e apreensão na casa dos integrantes do grupo musical Gurizada Fandangueira em Santa Maria e Mata, nesta quarta-feira, 6. O objetivo da coleta de material como peças gráficas e eletrônicas é verificar se o conjunto usava pirotecnia em suas apresentações antes do show que fez na boate Kiss na madrugada de 27 de janeiro. Naquele domingo, segundo depoimento de testemunhas, a fagulha de um artefato acionado no palco pela banda atingiu o revestimento acústico do teto, provocando um incêndio que matou 238 pessoas. O conteúdo das peças apreendidas não foi divulgado pelos policiais.

Desde o dia 28 de janeiro, dois integrantes do Gurizada Fandangueira - o vocalista Marcelo de Jesus dos Santos e o produtor musical Augusto Bonilha Leão - estão presos, assim como os dois sócios da Kiss, Elissandro Spohr e Mauro Hoffmann. Spohr, que permanecia internado em um hospital de Cruz Alta sob custódia da polícia, teve alta na noite de terça-feira,5, e foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Santa Maria. Todos ficarão na prisão por 30 dias, período em que a polícia espera concluir o inquérito e apontar os responsáveis pela tragédia.