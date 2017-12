Polícia faz maior apreensão de maconha A Polícia Rodoviária Federal realizou na noite de anteontem a maior apreensão de maconha do ano no Paraná, em Guarapuava, região central do Estado. Um caminhão caiu de um viaduto, de 25 metros de altura, quando o motorista André Straiz, de 24 anos, tentou fazer uma ultrapassagem. O condutor morreu e, no resgate, a polícia encontrou 6,9 toneladas da droga, que seguia de Mato Grosso do Sul para São Paulo.