Polícia faz operação contra cargas roubadas em três Estados As Polícias Civis de São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais iniciaram às 6 horas desta terça-feira, 6, a Operação Pirâmide, com o objetivo de combater uma quadrilha especializada em roubo de cargas nos três Estados. Até às 11 horas, pelo menos dez pessoas foram presas. Cerca de 50 agentes cumprem 14 mandados de prisão e nove de busca e apreensão e realizam prisões. Em São Paulo, os agentes do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), combatem as quadrilhas que agem na logística de roubo de cargas, guardando o material roubado para os autores dos assaltos. No esquema criminoso, as cargas eram roubadas em São Paulo, levadas para uma transportadora e, então, "legalizadas" e revendidas em outros Estados. Entre os presos em Minas Gerais está o empresário Clécio Luís da Silva Ferreira, dono da empresa Universe, localizada no Espírito Santo, e Ronaldo Alvarenga Bittencourt, dono do atacado Giromax. Eles são acusados de ligação com a quadrilha, comprando os produtos roubados para serem revendidos nas lojas. Texto ampliado às 12h21 para atualização de informações.