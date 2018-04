Polícia faz operação contra tráfico na favela de Acari, no Rio

SÃO PAULO - Cerca de 70 agentes de várias delegacias especializadas do Rio deflagram por volta das 8h da manhã desta sexta-feira, 6, uma operação na favela de Acari, no subúrbio do Rio. Segundo a polícia, a operação tem como objetivo reprimir o tráfico de drogas. Ainda não há informações sobre presos ou troca de tiros.

Participam da ação policiais da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Policiais contam também com um helicóptero da Polícia Militar e um veículo blindado para entrar na comunidade.