Polícia faz operação em morro no ABC paulista Policiais militares começaram às 7 horas uma operação no Morro dos Farinas, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Participam da operação 213 policiais do Comando de Policiamento de Choque e do 6º Batalhão, além de dois helicópteros. A polícia ocupou o local para tentar localizar criminosos, apreender armas e drogas.