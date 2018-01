Polícia faz operação na Baía da Guanabara Agentes da Polícia Federal, do Grupamento Marítimo da Polícia Militar e barcos da Marinha estão fazendo uma operação na Baia da Guanabara, no Rio de Janeiro. Segundo um delegado da Polícia Marítima, o objetivo é vistoriar barcos e navios abandonados que podem estar sendo utilizados como depósito de armas e drogas. A equipe que participa da operação se concentrou no Grupamento Aéreo-Marítimo de Niterói. A ação já faz parte das medidas anunciadas ontem pelo Ministério da Justiça e que compõem a força-tarefa para combater o crime organizado no Rio de Janeiro.