Polícia faz operação no Morro da Mineira no Rio

Cerca de 380 policiais civis de várias delegacias especializadas do Rio deram início na manhã desta terça-feira, 22, a uma grande operação no Complexo São Carlos, no Morro da Mineira, no Catumbi. Fazem parte da operação agentes da 6ª DP (Cidade Nova), Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e Delegacia de Combate às Drogas (Dcod), além de um blindado e um helicóptero. Segundo a polícia, o objetivo da operação é cumprir cerca de 150 mandados de prisão, além de coibir o tráfico de drogas na região. Por volta das 8h30, ainda não havia sido divulgado um balanço da operação.