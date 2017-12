Polícia fecha bingos e apreende máquinas em Ribeirão Preto A Polícia Civil e integrantes do Grupo de Apoio e Repressão ao Crime Organizado (Gaerco), do Ministério Público Estadual (MPE), fecharam dois bingos de Ribeirão Preto hoje à tarde. Além disso, foram apreendidas 236 máquinas caça-níqueis e cerca de R$ 218 mil. O promotor Aroldo Costa Filho informou que as liminares que autorizavam o funcionamento dessas casas foram derrubadas. Para voltarem a funcionar, terão que aguardar a decisão final da Justiça. Os advogados das casas devem recorrer. No início de agosto, ao derrubar as leis que autorizavam o funcionamento de bingos no Distrito Federal, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que apenas a União tem o poder de legislar sobre essas casas. Com base nisso, o STF criou jurisprudência e a Advocacia-Geral da União (AGU) afirmou que iria cassar todas as liminares concedidas pela Justiça em outros estados autorizando o jogo. Em Ribeirão Preto, a operação foi simultânea nos dois bingos para evitar o vazamento de informações, o que poderia prejudicar o trabalho policial. Numa das casas, nos Campos Elíseos, a polícia apreendeu 93 caça-níqueis e cerca de R$ 40 mil em dinheiro. No outro, no centro, foram apreendidas 143 máquinas e cerca de R$ 178 mil em dinheiro, além de documentos. O promotor Costa Filho entende que o dinheiro apreendido é de origem ilícita e por isso foi depositado numa conta corrente da Justiça. Entre julho e setembro, quatro bingos foram fechados em Ribeirão e região. Essa é a segunda operação em sete dias. Na semana passada a polícia aprendeu mais de 40 caça-níqueis durante blitze em bares da área central de Ribeirão Preto. As máquinas apreendidas passarão por perícia no Instituto de Criminalística (IC). Computadores e documentos também serão analisados pelo MPE e por peritos da polícia.