Polícia fecha central de distribuição de droga sintética e anabolizante

PORTO ALEGRE - Agentes do Departamento Estadual de Narcóticos do Rio Grande do Sul (Denarc) apreenderam, na madrugada desta quinta-feira, 21, mais de 20 mil comprimidos, ampolas e frascos de drogas injetáveis. Os policiais fecharam uma das principais centrais de distribuição de drogas sintéticas e anabolizantes localizada no bairro Cristo Redentor, na zona norte de Porto Alegre.

Na ação um homem de 33 anos foi preso e autuado de tráfico de drogas. O rapaz foi conduzido para o Presídio Central.

De acordo com o delegado Mário Souza, as drogas eram distribuídas na capital, região metropolitana entre outras regiões do Estado. "As drogas apreendidas são importadas e muito caras. Os anabolizantes eram vendidos em academias de Porto Alegre", afirmou.

As investigações prosseguem em sigilo e mais suspeitos podem ser detidos.