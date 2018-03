Polícia Federal apreende 1,2 tonelada de agrotóxicos no Paraná

SÃO PAULO - Policiais federais apreenderam nesta quarta-feira, 7, 1,2 tonelada de agrotóxicos ilegais nas cidades de Boa Esperança e Foz do Iguaçu, no Paraná. Foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária, oito de busca e apreensão e seis mandados de condução coercitiva.

O grupo investigado desde novembro do ano passado adquiria agrotóxicos ilegais no Paraguai e os transportava até depósitos estabelecidos em cidades do interior do Estado. Posteriormente, o grupo vendia o produto para agricultores. As pessoas que adquiriram os produtos ilícitos serão investigadas.

Foram presos os fornecedores, transportadores e pessoas responsáveis por fazer a segurança do transporte da carga. Eles responderão pelos crimes de formação de quadrilha, contrabando e comercialização/transporte ilegal de agrotóxicos. Os presos foram encaminhados à custódia da PF em Maringá.