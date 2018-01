Polícia Federal apreende 2 mil pacotes de cigarro e crack no PR

São Paulo, 24 - Cerca de 2 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai e aproximadamente 500 gramas de crack foram apreendidos em uma operação da Polícia Federal com agentes da Força Nacional, na noite desta última quarta-feira, 24, no Paraná.

Segundo informações da Polícia Federal, a primeira apreensão por volta das 19h, na Comunidade Rural "Água do Bugre", onde policiais observaram a passagem de veículos saindo de uma propriedade e decidiram ir ao local para averiguar a movimentação.

Chegando ao local, a polícia afirma que algumas pessoas foram flagradas tentando fugir. Os agentes federais renderam um indivíduo e, ao realizar vistoria na propriedade, encontraram um veículo GM Astra carregado com cerca de 30 caixas de cigarros, sendo encontradas mais 10 caixas na residência.

Os cigarros, de acordo com a Polícia Federal, foram transportados à Receita Federal do Brasil e o indivíduo detido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra, no Paraná, para as providências legais cabíveis.

Outra apreensão ocorreu por volta das 20h, quando policiais federais, juntamente com militares da Força Nacional, em fiscalização de rotina na BR-272, encontraram 500 gramas de crack em um pacote na poltrona de um dos passageiros de um ônibus intermunicipal com destino a Londrina, no Paraná.

Os passageiros foram questionados sobre a origem do pacote e, um deles acabou confessando ser o proprietário da droga. O homem também contou à polícia que era usuário e que teria adquirido a droga no município de Guaíra. O indivíduo, residente em Cambira, no Paraná, foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal.