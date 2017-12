Polícia Federal apreende 44,45 kg de cocaína no RS

A Polícia Federal prendeu em flagrante três traficantes e apreenderam 44,45 kg de cocaína, durante a Operação Alaska, na noite desta terça-feira, 17, em Porto Alegre. Os policiais federais abordaram o grupo no momento em que a cocaína, vinda do Paraguai e transportada em um caminhão Mercedes Benz LS/1935, com placa do Mato Grosso, estava sendo entregue a um casal de traficantes que estavam em uma camionete Toyota RAV 4. A droga estava acondicionada em duas sacolas e seriam transportados no porta-malas da camionete. Outros 2,5 kg de cocaína foram encontrados na casa do casal, no Bairro Ipanema, em Porto Alegre. Na casa, foram encontrados também 440g de maconha, farto armamento pesado municiado, pronto para serem utilizados em assaltos, entre eles 2 fuzis, 3 submetralhadoras, e cerca de 23 armas curtas, entre pistolas e revólveres, além de munições. Também foram apreendidos, além da camionete Toyota e do caminhão Mercedes Benz, uma Pajero Sport, um Vectra Sedan, um Astra, um Crossfox, um Corsa, um Pálio e um Santana, 5 TVs de plasma, 5 notebooks, aparelhos de DVD, câmera fotográfica, celulares, diversos relógios, sendo 2 Rolex, jóias, R$ 17.601,00, U$ 1.840, pequena quantidade de Euros e Pesos, além de documentação diversa. Foram presos Jorge Andreoli Coelho, de 37 anos, líder da quadrilha, sua esposa Cristiane Cerezer da Cunha, de 35 anos, e Edson Jair Petri, de 37 anos.