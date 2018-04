Polícia Federal apreende 46 kg de cocaína em caminhão no MS

SÃO PAULO- A Polícia Federal (PF) apreendeu nesta segunda-feira, 23, 46 kg de cocaína em um caminhão que seguia pela BR-463. A droga estava dentro de um tanque de ar comprimido, localizado na parte de baixo do caminhão.

O motorista, de 45 anos, disse que foi contratado para fazer o transporte dos tabletes de cocaína de Ponta Porã a Dourados, Mato Grosso do Sul. Ele foi levado para a sede da Polícia Federal em Dourados e será encaminhado para um presídio na cidade.

Paraná

Cerca de 124kg de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no último sábado, 21. A droga estava em um veículo de passeio abordado em Cascavel. No momento da fiscalização os policiais constataram que o automóvel circulava com placas e documentos falsos. O motorista foi detido em flagrante.