Polícia Federal apreende arsenal no Espírito Santo A Polícia Federal do Espírito Santo apreendeu um grande número de armas e munições de diversos calibres na segunda-feira,12, no município de Santa Teresa, região centro serrano capixaba. Os agentes conseguiram recolher um morteiro de uso exclusivo das Forças Armadas, 29 armas de calibres variados, dentre os quais espingardas calibres 12, 28 e 26, revólveres calibre 38 e pistolas calibre 380 e 1.830 munições novas de diversos formatos e poder de fogo. O arsenal clandestino estava escondido no depósito de uma loja de ferragens, situada no centro da cidade. O material apreendido foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal para a realização de perícia. Prisões Entre os dias 09 e 12 de março, a Polícia Federal do Espírito Santo realizou quatro operações contra o tráfico de drogas. No total, foram apreendidos cerca de 165 quilos de entorpecentes, sendo 155,3 kg de maconha e 9,2 kg de cocaína. Nove pessoas foram presas e cinco veículos de passeio e uma motocicleta apreendidos. A primeira ação aconteceu na noite de sexta-feira, em Ibiraçu, que resultou na prisão de três pessoas e na apreensão de 410 gramas de pasta-base de cocaína, além de um veículo Gol e uma motocicleta. A segunda operação aconteceu na manhã de domingo, na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Outras três pessoas foram presas e recolhidos 63,655 quilos de maconha que estavam escondidos sob a lataria de um Fiat Brava. O automóvel foi apreendido juntamente com um Santana. A terceira ação ocorreu na madrugada de segunda na divisa do Espírito Santo com Minas Gerais, na Rodovia BR-262. No local, foi preso um casal que transportava 91,635 quilos de maconha num Fiat/Palio, também apreendido. A última operação policial ocorreu na manhã desta segunda-feira, também na BR-262, na altura do município de Ibatiba, sul do Espírito Santo. Na ocasião, foi preso um homem que trazia num Fiat Uno 8,8 quilos de pasta-base de cocaína. Todos os nove presos foram encaminhados para a sede da Superintendência Regional da Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha.