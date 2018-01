Polícia Federal apreende R$ 449 mil na rodoviária de Foz do Iguaçu, no Paraná

Cerca de R$ 449 mil, que seriam transportados até o Paraguai, foram apreendidos pela Polícia Federal (PF) na Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu, no Paraná, na segunda-feira, 6. Segundo a PF, dois homens foram presos em flagrante no local, um brasileiro e um paraguaio.

A polícia recebeu denúncias de que um indivíduo viajaria de ônibus de Porto Alegre (RS) a Foz do Iguaçu (PR), a fim de levar uma grande quantidade de dinheiro ao Paraguai. O dinheiro seria para pagar um carregamento de drogas fornecido por um traficante paraguaio.

No momento da abordagem, o homem com a mala informou que uma pessoa o buscaria na Rodoviária e o levaria até o país vizinho. Os policiais, então, aguardaram a chegada da segunda pessoa ao local e realizaram a prisão em flagrante.

Os presos, de 29 e 26 anos de idade, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu. De acordo com a PF, o dinheiro está em uma conta judicial.