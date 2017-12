Polícia Federal destrói 65 mil pés de maconha no interior da Bahia

SALVADOR - A Polícia Federal (PF) na Bahia afirmou nesta quinta-feira, 12, ter destruído 65 mil pés de maconha nos últimos cinco dias no norte do Estado. A ação é parte da operação Coroa II, realizada nos municípios de Juazeiro, Curaçá e Paulo Afonso.

Durante a operação a PF encontrou também 311 quilos de maconha prensada, pronta para venda. Segundo a PF, não foram localizados os responsáveis pelas drogas ou pelas plantações, a maioria camuflada em milharais.

A operação, que continua nos próximos dias, tem a participação de 60 policiais e passará por outros municípios da região. Para localizar as plantações de droga, a PF conta com dois helicópteros. Além disso, 14 carros, uma ambulância e um ônibus, que funciona com base, são usados na ação.