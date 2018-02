Polícia Federal fecha bingos no Rio após batalha judicial A Polícia Federal começou na manhã desta terça-feira, 3, uma operação para fechar bingos no Rio de Janeiro. A operação tem início um mês depois de a juíza Marcella Araújo da Nova Brandão, da 6ª Vara Federal do Rio, ter ordenado o fechamento de todos os bingos das cidades do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias. A questão do funcionamento dos bingos no Rio envolve uma longa batalha na Justiça. Apenas uma casa de jogos no município do Rio deverá ficar aberta. O Bingo Voluntários, no bairro de Botafogo, apresentou uma liminar de um juiz federal de São Paulo, autorizando o seu funcionamento. Apesar de o Ministério Público entender que essa liminar não tem validade no Rio, a juíza deixou para decidir a questão posteriormente e suspendeu a ordem de fechamento desse bingo. A briga entre o Ministério Público Federal do Rio e os bingos se arrasta desde 2003, quando os procuradores conseguiram o fechamento dos bingos. As casas voltaram a ser abertas graças a liminares concedidas pelo Tribunal Regional Federal do Rio. Recentemente, essa liminar foi cassada, levando a juíza mandar cumprir sua antiga decisão.