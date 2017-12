Polícia Federal prende acusado de seqüestrar juiz de Alagoas A Polícia Federal prendeu na madrugada desta terça-feira, 27, em Braço do Rio, no Espírito Santo, Rosivaldo dos Santos, de 23 anos, acusado de seqüestrar, o juiz Paulo Zacarias, presidente da Associação de Magistrados de Alagoas, no dia 11 de março. Segundo o delegado especial de São Paulo, José Pinto de Luna, ex-chefe da Missão Especial no Espírito Santo, responsável pela prisão, o suspeito estava sendo monitorado desde a terça-feira, 20, quando ele fugiu do sul de Alagoas em um ônibus. Rosivaldo foi interceptado quando estava abrigado em uma casa de trabalhadores rurais. Quando a polícia chegou, o seqüestrador resistiu à prisão, fazendo quatro pessoas, entre elas uma menor grávida de 5 meses, reféns. Após três horas de negociação, ele se entregou e confessou ter participado do seqüestro do juiz. As outras quatro pessoas foram ouvidas e liberadas pela polícia. Com Rosivaldo, a PF encontrou o celular do juiz seqüestrado, que servirá como prova do crime. Rosivaldo é fugitivo da penitenciária de Maceió e acusado de latrocínio. Segundo o delegado Luna, devido à periculosidade, o bandido será levado para Maceió em um avião vindo de Brasília.