Polícia Federal prende chefe do Ibama em Mossoró

A Polícia Federal prendeu na manhã desta quinta-feira, 1º, o chefe do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Mossoró, região oeste Rio Grande do Norte.

Segundo a PF, o cumprimento do mandado de prisão preventiva faz parte de uma operação denominada ‘Corrupião’, que investiga atos de corrupção na unidade do Ibama daquela cidade.

Cerca de dez policiais federais cumpriram dois mandados expedidos pela 10a.Vara da Justiça Federal/RN, sendo um de prisão preventiva contra o acusado e, outro, de busca e apreensão, na sede daquela autarquia federal.

A investigação teve início em outubro de 2017, quando o Ibama recebeu denúncia formulada por um pescador dando conta de que o chefe daquela unidade teria solicitado propina para que ele não fosse autuado durante um processo de fiscalização do órgão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O nome da operação faz referência a um conhecido pássaro encontrado na região de Caatinga.