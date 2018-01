Polícia Federal prende duas pessoas por tráfico de drogas na Bahia

SÃO PAULO - A Polícia Federal de Ilhéus, no sul da Bahia, prendeu na quinta-feira, 15, duas pessoas acusadas por tráfico de drogas. H.S.M., de 29 anos e R.A.N., de 32 anos, ambos naturais de São Paulo, são acusados de serem os responsáveis pelo comando da organização criminosa investigada.

As investigações tiveram início em outubro deste ano com a notícia de que um traficante foragido do Estado de São Paulo teria alugado uma casa de luxo na praia do sul em Ilhéus, local onde foi montada a base operacional da quadrilha.

A quadrilha mandava grandes quantidades de drogas de São Paulo para Ilhéus e Ipiaú, através de comparsas radicados nesta região que distribuíam para compradores custodiados em presídios na cidade de Salvador.

Na última segunda-feira, 12, os agentes da Polícia Federal em Salvador conseguiram interceptar uma remessa de droga, com a apreensão de um veículo contendo 10,5 Kg de pasta base de cocaína. Na ocasião, os responsáveis pelo transporte da droga conseguiram escapar da ação policial.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ontem, policiais da Delegacia de Polícia Federal em Ilhéus cumpriram três mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Crime de Ilhéus.

Na cidade de Ipiaú, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, sendo localizada em uma fazenda três espingardas com munição. O proprietário da fazenda foi conduzido até a Delegacia da Polícia Federal em Ilhéus e autuado por posse de arma de fogo. A Policia Federal continua em busca dos investigados não localizados.