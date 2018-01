Polícia Federal prende sul-africana no aeroporto de Cumbica A Polícia Federal prendeu na noite do último sábado, 25, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, uma sul africana que tentava desembarcar com US$ 52.300,00 não declarados e escondidos em uma bolsa e num álbum de fotografias. Agentes da Polícia Federal desconfiaram do nervosismo da passageira Dorothy N., que desembarcava de um vôo procedente de Johannesburgo, África do Sul, e a conduziram para revista. Na bolsa da passageira, foram encontrados US$ 10.300,00. Num álbum de fotografias, havia mais US$ 42.000,00. A sul-africana declarou que veio ao Brasil para comprar roupas e que não sabia da necessidade de declarar os US$ 10.300,00 que carregava consigo. Alegou, porém, desconhecer a existência do dinheiro escondido no álbum de fotografias. Ela informou que recebera o álbum de um amigo chamado Prisca, residente na África do Sul, para que nele fossem colocadas as fotos que tirasse aqui no Brasil. Dorothy, nascida em Johannesburgo, tem 29 anos e disse que já esteve no Brasil em três ocasiões para comprar roupas e calçados. Ela pretendia se hospedar em um hotel na região central de São Paulo. Agora, ela responderá pelo crime de falsidade ideológica, ficando sujeita à extradição.