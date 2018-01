Polícia Federal prende traficantes no RS A Polícia Federal prendeu três integrantes de uma quadrilha de traficantes de drogas em Farroupilha, no nordeste do Rio Grande do Sul. A investigação indicou que os três são ligados a Jair de Oliveira, tido como um dos principais líderes do crime organizado do Rio Grande do Sul e responsável pelo contrabando de armas que ingressam no Brasil pelas fronteiras com o Uruguai e a Argentina e abastecem quadrilhas do centro do País. A operação foi deflagrada na segunda-feira à noite, quando policiais encontraram 16 quilos de cocaína escondidos num automóvel vistoriado numa praça de pedágio da serra gaúcha. O condutor, Élvis Pasqualini Júnior, e seu acompanhante, Odirlei de Lima, foram presos em flagrante. Nesta terça-feira, com mandado de busca e apreensão, os policiais localizaram um laboratório de refino de cocaína no sítio de Denilson Leseux, que também foi preso.