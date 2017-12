Polícia flagra detentos voltando de manhã à cadeia em MS A Polícia Militar de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul realizou uma operação de busca de drogas, armas, celulares e equipamentos eletrônicos na Colônia Penal Agrícola (CPA) nesta quinta-feira, 1º, e flagrou 12 detentos do regime semi-aberto voltando à unidade prisional durante a manhã, segundo informações do Jornal Hoje, da TV Globo. O comportamento quebra a norma do semi-aberto, que prevê que os condenados devem passar a noite na prisão. Um dos presos voltou para a cadeia com uma moto usada em pelo menos três assaltos ocorridos nesta madrugada. Quando viu os policiais no CPA, o motociclista tentou fugir, mas foi detido. A operação começou às 5 horas e por volta das 9 horas, a PM já havia encontrado um quilo de maconha, 300 gramas de cocaína, 120 esferas de haxixe e pequena quantidade de pasta base. Além das drogas, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, 90 celulares, 70 carregadores de celulares, uma câmera fotográfica, três aparelhos de DVD, cinco garrafas de aguardente, duas de whisky, duas notas falsas de R$ 50 e três videogames.