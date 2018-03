Polícia frustra seqüestro relâmpago na zona sul A Polícia Militar prendeu, na noite de quinta-feira, 6, três acusados de roubo a um veículo na zona sul de São Paulo no momento em que tentavam sacar dinheiro da vítima em um caixa eletrônico. Ao perceberem a aproximação do carro da polícia, os acusados, um homem de 19 anos e dois adolescentes de 16 e 15 anos, fugiram pela Avenida Lins de Vasconcelos. Um dos menores estava na direção do veículo, um Fox, e a vítima, no banco de trás com outro adolescente. Um dos menores teria tentado trocar tiros com a polícia e foi atingido no braço esquerdo. O caso foi registrado no 6º Distrito Policial.