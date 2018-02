Polícia identifica e fará prisão de atirador de Viamão A Polícia Civil do Rio Grande do Sul identificou nesta quinta-feira o homem acusado de matar a jovem Jaqueline Costa Subtil e ferir outras duas pessoas em uma parada de ônibus de Viamão na terça-feira. Segundo o delegado Carlos Miguel Xavier, o autor dos disparos é Daniel Israel da Rosa, 27 anos, sobrinho do zelador José Erni Nunes da Rosa, mandante do assassinato. Rosa foi preso no mesmo dia do crime, depois de resistir por 16 horas ao cerco da polícia ameaçando se suicidar ou disparar em quem se aproximasse. Daniel tem antecedentes por furto e uso de identidade falsa. A Justiça autorizou sua prisão temporária. Ele está foragido.