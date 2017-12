Polícia identifica 'laranjas' envolvidos em lavagem de dinheiro do traficante Nem

RIO - A Polícia Federal (PF) identificou cinco "laranjas" de um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro do traficante Antonio Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, que envolve advogados, contadores e empresas, que atuam fora da comunidade, onde ele comandava o tráfico de drogas desde 2005. A investigação começou logo após a prisão dele, na madrugada do dia 10. O perfil empresarial do traficante chamou a atenção dos policiais federais.

Danúbia Rangel, mulher de Nem, também é investigada e deve ser chamada para prestar esclarecimentos nos próximos dias. O paradeiro dela ainda é desconhecido, desde que ela deixou a Rocinha, logo após a prisão de Nem. O esquema da lavagem de dinheiro envolve propriedades localizadas fora do Estado do Rio de Janeiro. Um dos envolvidos mora em uma cobertura de luxo na Barra da Tijuca, bairro nobre da zona oeste da cidade.

Os investigadores advertem que o esquema é complexo. "A investigação não tem prazo definido e será profunda. A PF vai bater no braço financeiro desta organização", afirmou o delegado Victor Hugo Poubel, titular da Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros da PF.

A investigação sobre lavagem de dinheiro começou com a identificação dos advogados que acompanhavam o traficante no momento da prisão. A polícia recolheu informações sobre o alto poder aquisitivo dos três homens, que tentaram dar fuga a Nem e esconderam o traficante no porta-malas de um Corolla.

No carro, a polícia apreendeu Є 50,5 mil e R$ 59,9 mil, mas os advogados chegaram a oferecer R$ 1 milhão aos policiais do Batalhão de Choque da PM do Rio, que fizeram a abordagem ao carro, antes da chegada dos policiais federais. Nesta quinta-feira, o Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio (OAB-RJ) anunciou a suspensão temporária dos três advogados por 90 dias. Ao longo deste prazo há o processo disciplinar dos advogados que pode acabar em expulsão.

'Defesa'. Os advogados Demóstenes Armando Dantas Cruz e Luiz Carlos Cavalcanti Azenha permanecem presos. Eles ofereceram aos policiais, respectivamente, R$ 20 mil e R$ 1 milhão pela liberação de Nem. Filho de Demóstenes, André Luiz Soares Cruz responde em liberdade por favorecimento pessoal.

André foi o advogado que se apresentou como cônsul honorário da República Democrática do Congo. Ele era o diretor jurídico do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil (Conpej) e Demóstenes, assessor do mesmo departamento. Os dois foram suspensos pelo Conpej após a prisão.

Depoimento. Em seu depoimento à PF, Nem adotou a tática de parecer menos importante e chegou a declaram que faturava "apenas" R$ 1 milhão por mês. Os policiais federais não acreditam que ele aceitará o benefício da delação premiada. O traficante temeria por sua segurança e ainda acredita na chance de ser condenado a uma pena apenas por tráfico de drogas.

Um aliado na investigação é o perfil espalhafatoso das mulheres dos traficantes da Rocinha. Em redes sociais, elas exibem bens, propriedades e se envolvem em discussões públicas.

Um dos exemplos é a ex-mulher do traficante Saulo de Sá Silva, Fabiana Escobar de Sá Silva, conhecida como Bibi. Ele foi preso em 2008 e as atividades dela em sites e redes sociais teriam auxiliado os policiais na captura do então marido. Hoje, Fabiana é comerciante na Rocinha e Saulo cumpre pena de 18 anos em Bangu 1. / COLABORARAM ALFREDO JUNQUEIRA E FÁBIO GRELLET