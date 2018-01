Polícia identifica mais um suspeito de assaltar o Aeroporto Internacional do Rio

SÃO PAULO - Um segundo suspeito de ter participado do assalto ao estacionamento do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, foi identificado, nesta quarta-feira, 2. As vítimas do assalto reconheceram a foto de Edilberto do Nascimento Neto, de 30 anos.

A Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito à Justiça. Edilberto foi flagrado armado pelas câmeras do estacionamento. Um dos suspeitos de participar do assalto, Anderson Silva de Senna, foi preso nesta segunda-feira, 30.

O estacionamento do terminal foi assaltado no início da manhã do último dia 23 de abril. Foi o segundo roubo em menos de três meses. Por volta das 5h45, dois homens armados com uma pistola invadiram a tesouraria do estacionamento, no Terminal 2. Eles renderam quatro funcionários, trancaram o grupo em uma sala, e levaram aproximadamente R$ 145 mil.

A polícia já tomou o depoimento dos funcionários rendidos e solicitou imagens das câmeras de segurança do aeroporto.