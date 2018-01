Polícia indicia acusado de abusar e matar atleta do Flamengo

Com base em resultados de um exame de DNA, a polícia indiciou e apresentou nesta quinta-feira, 12, Francisco Itamar Nonato Pedrosa, de 41 anos, como autor do estupro e assassinato da remadora do Flamengo, Priscila da Silva Souza, de 26 anos, em dezembro do ano passado. O ataque aconteceu num acesso ao Parque da Cidade, na Gávea, zona sul do Rio. Suspeito do crime, ele foi preso poucos dias depois da morte da jovem, após ser reconhecido por uma mulher de 56 anos que também se disse vítima de estupro cometido por ele, um ano antes. Veja também: Suspeito de matar atleta do Flamengo é preso no Rio Remadora do Flamengo é encontrada morta em parque Segundo o inspetor Alexandre Estelita, que investigou o caso, além dos exames, contradições no depoimento dele já apontavam que ele era o autor do crime. Ele informou que o ataque à senhora, cujo nome não foi divulgado, aconteceu próximo ao local onde o corpo de Priscila foi encontrado. "O Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) comparou material coletado do suspeito com o da remadora. O resultado deu positivo", disse Estelita. Priscila foi encontrada em 16 de dezembro sem roupas e com marcas de espancamento e violência sexual. O ataque teria sido três dias antes, última vez que ela foi vista por amigos, quando participou de um treino com remadores do Flamengo, nas Paineiras. A jovem morava na comunidade que existe na mata acima do Parque da Cidade.