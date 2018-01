Polícia interroga suspeitos do sumiço de repórter A polícia liberou no início da tarde dois dos cinco suspeitos de envolvimento no desaparecimento do jornalista da TV Globo, Tim Lopes, que foram presos pela manhã, no Morro da Caixa D?agua, no Complexo do Alemão, na zona norte. Um dos rapazes, Jeferson Bruno, de 18 anos, contou que estava dormindo quando a polícia chegou. ?Me liberaram porque sou inocente?, disse. O irmão dele, R., de 16 anos, e outros dois suspeitos continuam detidos na 38ª Delegacia de Polícia, em Brás de Pina, zona norte. O outro suspeito liberado saiu sem falar com os jornalistas. O chefe da Polícia Civil, Zaqueu Teixeira, está reunido neste momento com o delegado da 38ºDP, Reginaldo Guilherme.