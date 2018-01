Polícia invade minifábrica clandestina de CDs e DVDs em Osasco (SP) Se não fosse o alarme de uma moto, policiais militares do 14º Batalhão não teriam descoberto, por volta das 20h30 de quinta-feira, uma minifábrica de CDs e DVDs piratas que funcionava na residência nº 84 da Rua Jandaia, no Jardim Marieta, em Osasco, na Grande São Paulo. Eliandro Santos, de 24 anos, foi abordado pelos policiais quando mexia na moto na garagem de sua casa. Os policiais, então, entraram no imóvel e lá encontraram um maquinário, no valor de R$ 10 mil, usado pelo rapaz. No local havia cerca de 15 mil DVDs e CDs, tudo pirateado. Eliandro foi encaminhado à Delegacia Seccional da cidade e autuado em flagrante.