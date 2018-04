Polícia investiga ameaça terrorista recebida por consulado americano no Rio

SÃO PAULO - A Polícia Civil do Rio está investigando uma ameaça terrorista recebida por e-mail de uma empresa multinacional pelo Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro na semana passada.

Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) estiveram, na última sexta-feira, 9, no Consulado americano, após receberem uma solicitação da área de Segurança Diplomática do Consulado para investigar um e-mail recebido por aquele órgão sobre um atentado terrorista.

De acordo com a delegada Márcia Lopes, os agentes rastrearam diversos protocolos de internet (I.P.) até chegarem a um e-mail da sede brasileira de uma multinacional do ramo petrolífero. Ainda segunda a delegada, a empresa está também instalada em Houston, nos Estados Unidos e em Cingapura, na China.

A delegada informou que as pessoas identificadas no e-mail foram encaminhadas à DRCI, onde foram ouvidas. Todos os envolvidos afirmaram não ter intenção de praticar atos terroristas e não estavam com viagem marcada para o exterior. Os representantes da multinacional serão intimados para prestar esclarecimentos.