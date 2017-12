Polícia investiga ameaças ao secretário de Segurança Pública do Espírito Santo

VITÓRIA - O secretário estadual de Segurança Pública do Espírito Santo, André Garcia, foi alvo de ameaças neste fim de semana durante as festividades de pré-carnaval. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa, as intimidações foram feitas também à família de Garcia. O tipo e a forma como chegaram as ameaças não foram informados.

"O governo do Estado reitera sua confiança e apoio ao trabalho exercido pelo secretário André Garcia e repudia o fato de que atitudes criminosas, realizadas por um pequeno grupo que ainda aposta na desordem, seja utilizada como estratégia de pressão para atender a interesses corporativistas", diz a nota.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A apuração do caso ficou a cargo da Delegacia de Crimes Eletrônicos. Os Ministérios Públicos Estadual e Federal, o Tribunal de Justiça, a sociedade civil organizada e a Ordem dos Advogados do Brasil Seção Espírito Santo (OAB-ES) também foram notificados sobre o fato e estão cientes da gravidade da situação.

O Estado ainda pediu ajuda da Polícia Federal para dar apoio às investigações.