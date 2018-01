Polícia investiga assalto a bingo no Rio Uma quadrilha assaltou um bingo em Botafogo, zona sul do Rio utilizando carros e uniformes semelhantes aos usados pela Polícia Federal (PF). O roubo aconteceu no dia 10 de julho e, segundo a polícia, foram levados R$ 40 mil de um cofre. Apenas nesta quarta-feira, com a divulgação de imagens registradas pelo circuito interno do bingo, o caso se tornou público. A Polícia Civil realiza uma investigação sobre o caso com o apoio dos federais. Aproximadamente dez criminosos, armados com pistolas e fuzis, chegaram ao estabelecimento em duas Blazers, com giroscópios ligados. Dois dos assaltantes não estavam caracterizados como agentes da PF: um homem de terno, que disse ser o delegado responsável pela "operação", e um homem que usava luvas brancas e portava uma pistola prateada. Empregados do bingo reconheceram um ex-funcionário entre os ladrões. Uma revista foi feita na casa dele, mas a busca não teve sucesso.