Polícia investiga assassinato de Secretário de Saúde no RS

A Polícia Civil continua a investigação da morte do Secretário de Saúde de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Eliseu Santos, assassinado no último dia 26 de fevereiro. A investigação segue por duas linhas: crime doloso contra a vida e latrocínio numa tentativa de roubo de veículo, segundo a polícia.

Quinze pessoas, entre elas testemunhas do crime, já foram ouvidas durante os trabalhos da polícia. Santos foi abordado por três suspeitos que estavam em um veículo Chevrolet, segundo testemunhas. Ele foi baleado por duas vezes na Rua Hoffman, bairro Floresta.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nesta terça-feira, 2, o delegado Ranolfo Vieira Junior, diretor do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), disse que foram feitos contatos com a Polícia Federal, tendo acesso aos depoimentos prestados pelo ex-secretário da Saúde em inquérito que apura desvios de recursos na prefeitura municipal da Capital.

Ranolfo informou que Eliseu não havia manifestado nenhum temor à sua vida. O delegado revelou que o ex-secretário afirmou que já havia cometido um homicídio, fato que a polícia está apurando. Também neste dia, o delegado fez contatos com dois promotores para levantar possíveis ameaças ao ex-secretário que, segundo ele, remontam a março de 2009.

Segundo a polícia, Eliseu possuía duas armas registradas em seu nome, um revólver e uma pistola que estava com ele na ocasião do crime.