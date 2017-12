Polícia investiga atentado contra casa noturna de Santa Maria

PORTO ALEGRE - A polícia investiga um atentado contra uma casa noturna em Santa Maria, no norte do Rio Grande do Sul. O episódio ocorreu na manhã deste domingo, na rua Doutor Bozano, no centro da cidade. Uma porta do Muzeo Pub foi atingida pelas chamas. Ninguém ficou ferido.

Uma câmera de vigilância localizada em frente à boate flagrou um motociclista se aproximando do local e estacionando o veículo. O relógio marcava 7h03min, quando ele desceu da moto com um coquetel molotov, se aproximou da fachada do bar e arremessou o artefato, que se quebrou e incendiou.

Momentos depois, um segurança deixou o prédio com um extintor de incêndio e controlou o fogo. Não havia clientes no local, em que quatro funcionários trabalhavam.

Em janeiro deste ano, um incêndio consumiu o prédio da boate Kiss, também no centro da cidade. Duzentas e quarenta e duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas.