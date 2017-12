Polícia investiga maconha plantada ao lado de igreja A Polícia Civil de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, descobriu nesta sexta-feira, 9, três pés de maconha plantados no terreno ao lado da igreja Missão de Deus, que fica no bairro de Porto Meira, às margens do Rio Paraná. De acordo com a polícia, os pés foram plantados há cerca de seis meses. O delegado-chefe de Foz do Iguaçu, Márcio Vinícius Amaro, disse que já fez contato informal com o pastor, mas ele negou qualquer conhecimento sobre a presença da planta. "Como fica ao lado da igreja, vamos ouvi-lo formalmente e ver se alguém dá alguma informação", disse o delegado.