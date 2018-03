Polícia investiga morte de menina austríaca A polícia do Rio investiga a morte de Sophie Zanger, de 4 anos, que vivia com a tia em Santa Cruz, zona oeste da cidade. Nascida na Áustria, ela teria vindo com a mãe e o irmão para o Brasil sem a autorização do pai. Na semana retrasada ela foi internada com diversos hematomas pelo corpo e morreu na sexta-feira. A polícia trabalha com a hipótese de espancamento. A tia, Geovana Viana, e sua filha, Lílian, são suspeitas. A mãe, Maristela, está desaparecida. O pai, o austríaco Sacha Zanger, está no Brasil, onde luta pela guarda do outro filho, de 12.