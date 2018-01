Polícia investiga procedência de carro policial clonado A Policia Civil de Campinas e de São Paulo começaram a investigar a procedência de um carro policial da corporação clonado. Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, a Polícia Militar localizou um veículo da Policia Civil parcialmente queimado e abandonado nas margens de uma estrada que dá acesso a uma fazenda entre os municípios de Morungaba e Campinas. O veículo modelo Blazer estava pintado com as cores vermelho, preto e branco e levava a inscrição do Departamento de Investigação sobre o Crime Organizado (Deic) de São Paulo na lataria. A PM chegou ao local depois de uma denúncia anônima. Após contato com a equipe do Deic na capital paulista, foi apurado que pelo número do chassi o veículo original é de cor preta, ano 1999, registrado com placa CRV 7766 de São Paulo. Já havia uma queixa de furto deste veículo na cidade de São Paulo em 17 de novembro de 2005. O clonado, além das características de um veículo policial verdadeiro, estava com a placa BVZ 3888 de São Paulo. A Policia Técnica Científica esteve no local em busca de pistas. O caso foi registrado na delegacia de Morungaba mas será investigado em conjunto. A suspeita é que a Blazer pirata tenha sido roubado por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e usada em alguma ação criminosa ainda a ser apurada.