Polícia investiga se garoto teria acordado no próprio velório no Pará

SÃO PAULO - A Polícia Civil investiga a partir da próxima segunda-feira, 10, o caso de um garoto de dois anos teria acordado durante seu próprio velório na Ilha de Cotijuba em Belém, no Pará, no último sábado, 2.

Os pais da criança registraram boletim de ocorrência na 8ª Seccional Urbana do distrito de Icoaraci alegando que após ser atendida no Hospital Abelardo Santos com um quadro de pneumonia e cinco dias de tosse crônica, ela teria recebido alta, morrendo em casa dois dias depois. Ainda segundo o depoimento dos pais, a criança teria levantado durante seu velório e pedido água.

A polícia vai interrogar a direção do hospital e o médico que atendeu a criança.