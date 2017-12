Polícia investiga tentativa de furto de avião em Campo Grande

SÃO PAULO - A Polícia Civil investiga se uma pessoa tentou furtar um avião no Aeroporto Aeroching, localizado na BR-262, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no domingo.

Por volta das 16h30, um piloto que sobrevoava o aeroporto viu uma aeronave de pequeno porte batida em uma cerca e resolveu pousar para descobrir o que tinha acontecido. Ele informou à polícia que encontrou o avião abandonado e com a chave no contato.

O piloto acionou a administração do aeroporto que entrou em contato com o proprietário da aeronave. O avião sofreu danos na hélice e em uma das asas.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como tentativa de furto. O autor do crime ainda não foi identificado. O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Polícia.