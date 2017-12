Polícia investiga venda de sorvete com maconha em Minas

BELO HORIZONTE - A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a venda em Belo Horizonte de casquinha de sorvete com chocolate misturado a extrato de maconha, o chamado "chocolate jamaicano". As investigações sobre a venda do entorpecente tiveram início em 4 de junho, com a prisão em flagrante de Lucas Gonçalves da Silva, de 21 anos, na capital.

O comércio do "chocolate jamaicano", segundo as apurações da Polícia Civil, vem ocorrendo em portas de escolas, faculdades, teatros e festas.

A corporação informou que só revelou nesta terça-feira, 14, a prisão do traficante para que as investigações não fossem prejudicadas. No momento da prisão, Lucas estava no Centro de Belo Horizonte e carregava mochila com aproximadamente 50 casquinhas do chocolate jamaicano.

Ainda conforme a Polícia Civil, as investigações continuam para identificação de outros traficantes que estejam comercializando o entorpecente.