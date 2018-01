Polícia irá reforçar patrulhamento nas rodovias estaduais do RJ no carnaval

SÃO PAULO - O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) irá reforçar o patrulhamento durante o carnaval no Rio de Janeiro, entre os dias 17 e 22 deste mês.

Para o feriado será empregando extraordinariamente todo o efetivo, que conta com o pessoal das atividades internas e que se encontrava de férias, totalizando 222 policiais militares. Além do Policiamento Ostensivo Extraordinário (POE), haverá o efetivo do Policiamento Ostensivo Ordinário (POO).

A fiscalização será intensificada com relação a excesso de velocidade, através de operações com radares móveis em vários pontos das rodovias estaduais, e embriaguez ao volante, através de operações com bafômetros em todos os postos rodoviários.