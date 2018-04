SÃO PAULO - Policiais do Esquadrão Antibombas foram acionados na tarde desta terça-feira, 31, para checar uma suspeita de bomba na Avenida Portugal, na Urca, zona sul do Rio de Janeiro. Policiais militares do 2º Batalhão (Botafogo) isolaram a área por medida de segurança. Até as 14h20, não havia a confirmação se o artefato é realmente um explosivo.