Polícia liberta comerciante de cativeiro em SP A polícia descobriu hoje à tarde um local na zona oeste de São Paulo, o cativeiro, onde o comerciante Jânio Noburu Shida, de 49 anos, foi mantido desde o dia 22, quando foi sequestrado pela quadrilha. Foram presos um casal e um homem, cujas identidades a equipe do delegado Edson Santi, da 2ª Delegacia do Patrimônio do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) ainda não divulgou.